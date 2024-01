Jujutsu Kaisen, cosa è la Tecnica Maledetta Inversa e come funziona?

Anche se Jujutsu Kaisen è un'opera di grande successo, molti fan concordano nel sostenere che, a volte, sia difficile comprendere al 100% i poteri messi in mostra da alcuni personaggi. Recentemente, abbiamo chiarito come funziona la Tecnica Maledetta di Higuruma in Jujutsu Kaisen, mentre oggi ci soffermiamo sulla "Tecnica Maledetta Inversa".

La Tecnica Maledetta Inversa (TMI, per abbreviare) ha molteplici funzionalità benefiche: cura le ferite subite dall'utilizzatore, ma anche quelle altrui, rigenera arti che sono stati recisi e, addirittura, cancella gli effetti di alcuni attacchi nemici. La TMI ha la facoltà di convertire l'energia negativa in positiva, con l'obiettivo di "creare" piuttosto che "distruggere", cosa che ben si sposa con la contrapposizione tra positività e negatività della tecnica.

Ciò è possibile utilizzando la logica matematica: se si moltiplica l'energia maledetta negativa (-) per sé stessa (-), essa diventa positiva (+). Un esempio importante dell'utilizzo di questa tecnica c'è stato nella puntata 2x04 di Jujutsu Kaisen, in cui Gojo ha padroneggiato questa abilità per la prima volta per rigenerarsi dalle ferite mortali infertegli da Toji.

La TMI agisce persino per rigenerare le Espansioni di Dominio logorate e per potenziare le tecniche maledette, rendendola un'abilità necessaria a chi aspira a raggiungere determinati livelli di potenza nell'opera di Akutami. Infatti, la TMI è ovviamente riservata ai personaggi più forti in assoluto di Jujutsu Kaisen, come Gojo, Sukuna, Higuruma e Yuta.

Cosa ne pensate della gestione dei poteri ideata da Gege Akutami per Jujutsu Kaisen? Preferivate fossero più chiari e immediatamente comprensibili? Fatecelo sapere qui sotto nello spazio dedicato ai commenti.