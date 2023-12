Jujutsu Kaisen: un cosplay di Choso al femminile nello scontro con Yuji

L'anime di Jujutsu Kaisen continua a stupire i suoi spettatori. Grazie alla messa in onda della seconda stagione, per esempio, abbiamo potuto vivere la tremenda guerra di Shibuya. Tutti gli stregoni si sono alleati per lottare contro Mahito e i suoi seguaci. Restano ancora pochi episodi prima del termine della stagione: solo allora scopriremo chi l'avrà vinta!

Negli ultimi giorni è girata voce che il creatore Gege Akutami avesse confermato la produzione della Stagione 3 di Jujutsu Kaisen. In realtà, il leak era un falso, benché estremamente credibile. Tuttavia, questo non esclude che il futuro non verrà prodotta una nuova stagione di JJK: in tal caso, verrebbe adattata la saga del "Culling Game", amatissima dai lettori del manga. Intanto, ammiriamo una rivisitazione di una delle migliori scene della seconda stagione di Jujutsu da parte della cosplayer mk_ays.

Nel suo cosplay di Choso di Jujutsu Kaisen, il ragazzo viene ritratto durante lo scontro con Yuji Itadori. Secondo alcuni fan, Yuji VS Choso in Jujutsu Kaisen è stato il miglior combattimento del 2023. Il personaggio di Choso fa il suo ingresso nel manga e nella serie anime al termine dell'arco narrativo del Dipinto Maledetto. E' uno dei nove "Cursed Wombs", creature che non sono né stregoni né spiriti maledetti, ma qualcosa di completamente diverso.



Nel corso della storia di Jujutsu Kaisen abbiamo conosciuto tre Cursed Wombs, ovvero Choso, Eso e Kechizu: il primo è certamente anche il più interessante del trio. Oltre ad essere l'unico fra i tre ad avere delle sembianze simili ad un umano, Choso si distingue per la sua eccezionale forza e per una personalità fredda, quasi stoica. Nonostante il suo carattere distaccato, egli è molto affezionato ai suoi fratelli e farebbe di tutto per proteggerli. Inoltre, secondo una nostra classifica, Choso è fra i personaggi più forti di Jujutsu Kaisen.