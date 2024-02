Jujutsu Kaisen: un cosplay di Choso nella lotta contro Yuji Itadori

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen ha introdotto un nuovo nemico per Yuji Itadori: Choso, desideroso di vendetta dopo che il protagonista ha - seppur accidentalmente - ucciso i suoi fratelli. In uno dei combattimenti più iconici dell'arco dell'Incidente di Shibuya, i due si sono scontrati, ma hanno scoperto un dettaglio scioccante.

Come quando i suoi fratelli erano vicini alla morte, Choso ha sentito una connessione particolare con Yuji prima che quest'ultimo morisse. Dopo aver scoperto che Noritoshi Kamo sopravviveva spostandosi da un corpo all'altro, lo spirito maledetto ha dedotto che Itadori potesse essere suo parente attraverso quel legame: questo l'ha portato a considerarlo immediatamente suo fratello minore, affezionandosi rapidamente a lui e unendosi al suo gruppo. Osserviamolo in questo cosplay della cosplayer yoko.steff.

In questo cosplay di Choso da Jujutsu Kaisen, il ragazzo è ritratto durante la lotta contro Yuji in Jujutsu Kaisen 2. In quanto Dipinto della Morte, è un essere a cavallo tra umano e spirito maledetto ma, a differenza di questi ultimi, non prova ribrezzo per gli stregoni e non sente il bisogno di attaccare le persone per sopravvivere.

Rispetto ai suoi fratelli Eso e Kechizu, Choso è quello con l'aspetto più umano, con dei capelli neri corvino legati in due codini alti e occhi color porpora. Determinato a svelare la verità e proteggere la sua nuova famiglia, il Dipinto della Morte decide di unirsi al suo nuovo fratello nella lotta contro le forze oscure che minacciano il loro legame. Adesso che Yuji ha un fratellone in Jujutsu Kaisen al suo fianco, la battaglia contro Kenjaku e Sukuna diventerà più semplice ma più emozionante e coinvolgente.