Jujutsu Kaisen: un cosplay della glaciale Mei Mei con i suoi corvi

L'arco narrativo dell'Incidente di Shibuya della seconda stagione di Jujutsu Kaisen ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore degli spettatori. L'anime si è concluso con meno alleati per Yuji Itadori e sempre più avversari per gli stregoni. Il pericolo è ancora in vista e il protagonista dovrà lottare duramente per salvare tutti i suoi cari.

Per fortuna, la terza stagione di Jujutsu Kaisen è stata già annunciata e sembra che non bisognerà attendere troppo per scoprire come si evolverà la storia. Intanto, il manga di Gege Akutami sta procedendo senza troppi intoppi ed è sempre più vicino al finale di serie. Nell'attesa, possiamo osservare uno dei personaggi più intriganti dell'opera nella rivisitazione della cosplayer miruqi.

Questo cosplay di Mei Mei di Jujutsu Kaisen porta la strega di primo grado nella vita reale, in compagnia dei suoi corvi. Non a caso, questi volatili sono i protagonisti della tecnica maledetta della donna, che le permettono di vedere attraverso il loro punto di vista.

La "Black Bird Manipulation", la tecnica di Mei Mei in Jujutsu Kaisen, non risulta utile in battaglia, ma è un ottimo ausilio per gli scopi personali della donna. Avida ed egoista, lavora nella società degli stregoni solo in cerca di cospicui guadagni. Ogni suo rapporto umano è volto solo a scoprire se queste persone possano esserle utili per i suoi piani. Nella vita di tutti i giorni, è una persona apatica e distaccata, ma dimostra di avere un lato quasi umano solo con il suo fratellino Ui Ui, un talentuoso stregone nonostante la tenera età.