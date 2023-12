Jujutsu Kaisen, un cosplay di Gojo: ne avete mai visto uno così fedele?

In pochi anni Jujutsu Kaisen è diventato un fenomeno mondiale: l'opera nata dalla penna del talentuoso Gege Akutami fonde magistralmente azione, commedia e un pizzico di orrore in un manga ricco di colpi di scena e drammaticità, senza rinunciare alla componente comica.

L'adattamento anime di Studio MAPPA, già noto per aver trasposto per il piccolo schermo titoli come Attack on Titan, Chainsaw Man ed Hell's Paradise, non è da meno. Con l'uscita della seconda stagione, numerosi fan hanno acclamato la spettacolare qualità dell'animazione di Jujutsu Kaisen, che ha saputo dare al manga originale un'identità vibrante e dinamica anche in versione animata. Fra i personaggi principali della serie, ne spicca uno in particolare e lo possiamo vedere nella rivisitazione del cosplayer cangtai_wu.

In questo cosplay di Satoru Gojo di Jujutsu Kaisen, lo stregone più forte della serie è ritratto con la sua iconica maschera. Introdotto inizialmente come insegnante del protagonista Yuji Itadori e dei suoi compagni della Tokyo Metropolitan Jujutsu High, la sua figura si erge in realtà come vero e proprio mentore più che come semplice professore.

Le tecniche di Gojo in Jujutsu Kaisen lo rendono una seria minaccia per le maledizioni e non solo, ma non è solo la sua forza a renderlo così potente: la sua scaltrezza e il suo ingegno, uniti alla sua agilità e alla sua velocità, fanno di lui un avversario temibile anche per gli spiriti maledetti più malvagi. Nella vita di tutti i giorni, Satoru è un uomo divertente e alla mano, sicuro di sé e dotato di un pizzico di follia.