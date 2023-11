Jujutsu Kaisen: un cosplay di Gojo ricorda i tempi felici con Geto e Shoko

Se in Jujutsu Kaisen Kaisen 2x17 Yuji Itadori subisce un crollo mentale che lo porta all'orlo della disperazione, i primi episodi di questa stagione hanno permesso ai fan e a Satoru Gojo di tornare indietro con la mente a tempi più felici. Facciamo un salto nel passato con questa interpretazione condivisa dal cosplayer Asu_zzz.

La situazione si è fatta pesante in questa seconda metà di Jujutsu Kaisen 2. Lo Shibuya Incident Arc, forse il più cruento della serie manga di Gege Akutami, ha allontanato dalla scena Satoru Gojo, confinato nel Reame Prigione da colui che si spaccia per Suguru Geto. Con lo Stregone più forte fuori dai giochi, le Maledizioni di Grado Speciale e gli Stregoni Neri ne hanno approfittato per portare il caos sul quartiere di Tokyo, riuscendo a uccidere numerosi personaggi importanti. Più indietro, la situazione non era così disperata.

I primi cinque episodi della seconda stagione di Jujutsu Kaisen raccontano l'Hidden Inventory Arc, saga meglio conosciuta come quella del "passato di Gojo". Nell'introduzione dell'anime di MAPPA torniamo indietro con gli anni, quando Gojo era solamente uno studente e Geto e Ieiri i suoi compagni di squadra. A commemorare questi ricordi felici, immortalati durante una vacanza estiva al mare, ci pensa questo cosplay di Gojo, Geto e Ieiri da Jujutsu Kaisen, trio di giovani e allegri studenti del Jujutsu Tech.