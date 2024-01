Jujutsu Kaisen: un cosplay di Gojo da studente della Jujutsu High

Alla conclusione dell'intensa Guerra di Shibuya, raccontata nella seconda stagione di Jujutsu Kaisen, Yuji Itadori si ritrova con meno alleati e un numero crescente di avversari. Il pericolo delle maledizioni persiste, e il protagonista si troverà ad affrontare sfide impegnative per proteggere coloro a cui tiene.

Le conseguenze della Guerra di Shibuya in Jujutsu Kaisen 2 non hanno avuto un impatto solo del mondo della Stregoneria, che si è ritrovato improvvisamente con sempre meno membri, ma anche per quanto riguarda l'intero Giappone. Uno degli stregoni principali dell'anime ha avuto un ruolo chiave agli inizi della seconda stagione della serie e possiamo osservarlo in questo video originale del cosplayer _cr0102.

Questo cosplay di Satoru Gojo di Jujutsu Kaisen vede l'insegnante della Tokyo Metropolitan Jujutsu High tornare ai tempi del liceo. Nonostante fosse un giovane calmo e scapestrato, anche ai tempi era dotato di poteri fuori dal comune che ha saputo magistralmente allenare col tempo. La sua storia è stata esplorata nell'arco narrativo del Passato di Gojo, durante la seconda stagione dell'anime, spiegando il motivo per cui scelse di allontanarsi dal suo amico di vecchia data Suguru Geto.

Ma perché Gojo da ragazzo indossava gli occhiali da sole, mentre nel presente della storia lo vediamo portare una benda sugli occhi? La risposta ufficiale non è mai stata data da parte di Gege Akutami, autore della serie, ma considerando che il potere di Gojo, il Sei Occhi, gli permette di rilevare la presenza di Energia Maledetta, una teoria dei fan di Jujutsu Kaisen ipotizza che abbia bisogno di rilassare gli occhi e coprirli affinché non subisca un sovraccarico sensoriale.