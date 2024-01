Jujutsu Kaisen: un cosplay italiano dell'affascinante Kento Nanami

L'arco narrativo dell'Incidente di Shibuya nella seconda stagione di Jujutsu Kaisen ha dimostrato che nessuno personaggio è veramente al sicuro e che l'autore dell'opera, Gege Akutami, sa essere brutale con gli eroi e i villain che egli stesso ha creato. Questa saga ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore degli spettatori.

Il destino di tanti giovani stregoni è stato sconvolto a tal punto da dover rinunciare alla loro mansione, mentre il tragico addio agli uomini più forti del mondo della Stregoneria ha lasciato la nazione nel caos puro. Come ha anticipato l'ultimo episodio di Jujutsu Kaisen 2, Kenjaku sta preparando il Giappone ad un ultimo, grande terremoto. Mentre aspettiamo l'uscita della prossima stagione, ammiriamo uno dei personaggi che ha spiccato di più in quest'arco narrativo, nella rivisitazione del cosplayer antoniocospl95.

Il cosplay di Kento Nanami da Jujutsu Kaisen vede l'insegnante con il suo classico look e la sua iconica mannaia, che utilizza per combattere le maledizioni, creature maligne generate da energie negative. Ex-impiegato d'ufficio, Kento ha abbandonato la sua vita quotidiana per diventare uno stregone e insegnante alla Tokyo Metropolitan Jujutsu High.

A differenza del suo collega Satoru Gojo in Jujutsu Kaisen, Nanami è schietto e freddo e sa separare i sentimentalismi dal lavoro. Nonostante questo suo approccio d'insegnamento gli venga molto spesso criticato, dimostra di essere un maestro saggio e diligente, disposto a proteggere gli studenti con la sua stessa vita.