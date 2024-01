Jujutsu Kaisen: un cosplay italiano di Gojo senza la maschera

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen ha lasciato un vuoto incommensurabile negli spettatori, che sono stati costretti a salutare numerosi personaggi durante gli eventi dell'arco narrativo dell'Incidente di Shibuya. Anche se è difficile stabilire un vero vincitore, spiriti maledetti e stregoni hanno lottato duramente per proteggere i propri ideali.

Per scoprire come si evolverà la saga, non ci resta che attendere l'uscita di Jujutsu Kaisen 3: secondo alcune indiscrezioni, però, ci sarà molto da attendere. Ciò che è certo è che verrà adattato l'arco narrativo del Culling Game, lo spaventoso Girone Mietitore organizzato da Kenjaku in cui numerosi stregoni combatteranno per scoprire chi sarà il più forte. Diamo un'occhiata ad uno dei protagonisti di questa seconda stagione in questa personificazione originale della cosplayer kamisamalisa.

In questo cosplay di Satoru Gojo di Jujutsu Kaisen, il personaggio viene rappresentato senza la sua iconica maschera. Dopo essersi autoproclamato "il più forte degli Stregoni", Satoru dà sfoggio della sua immensa potenza in diverse parti della trama. Non a caso, Gojo è uno dei pochi Stregoni di Grado Speciale: solo pochissimi individui eccezionali possono ambire a questo titolo.

Al momento, gli Stregoni di Grado Speciale in Jujutsu Kaisen sono quattro, ma l'unico che spicca per la sua forza innata è proprio Gojo. Estremamente fiducioso nelle sue abilità, mostra un atteggiamento rilassato anche nelle situazioni più pericolose. Nella vita di tutti i giorni ha un carattere scherzoso e giovanile ed è un insegnate e mentore esperto per Yuji Itadori e i suoi compagni.