Jujutsu Kaisen: un cosplay di Maki in combattimento realizzato da Thalia

La prima stagione di Jujutsu Kaisen è terminata a inizio 2021 presentando molti dei personaggi creati da Gege Akutami. Alcuni di loro hanno fatto breccia subito nel cuore degli appassionati grazie al loro carattere e al carisma. E, sempre alcuni di loro, sono riusciti a tornare nel film di successo Jujutsu Kaisen 0.

Il prequel di Jujutsu Kaisen è ambientato un anno prima che Yuji Itadori facesse la sua comparsa e mangiasse il dito di Ryomen Sukuna. Il protagonista stavolta è Yuta Okkotsu che, insieme ai suoi compagni di classe, si ritrova ad affrontare una grande crisi. Nella classe 1 stavolta c'è Maki Zenin, membro del famoso clan.

Maki non è ancora forte come nella prima stagione di Jujutsu Kaisen, ma anche nel film riesce a dire la sua. Armata immancabilmente di lancia e di altri strumenti maledetti, la ragazza si occupa facilmente di altre creature e maledizioni. Thalia ha deciso di creare un cosplay di Maki Zenin da Jujutsu Kaisen 0, rifacendosi quindi alla sua versione più giovane, come si nota anche dalla foto. Infatti manca la sua classica frangia, con i capelli che vengono portati di lato, mentre poi si mette in posa con la sua lancia e si prepara a combattere con l'ennesimo essere maledetto.