Jujutsu Kaisen: un cosplay di Maki e Nobara doppio realizzato dalla giapponese Saki

Jujutsu Kaisen è ricco di personaggi interessanti e carismatici. Gege Akutami è riuscito a tratteggiare figure godibili e che sono state capaci di mettersi in mostra in molte situazioni. E non c'è soltanto il cast maschile guidato dall'invincibile Satoru Gojo a tenere botta: anche le donne di Jujutsu Kaisen riescono a convincere pienamente.

Un duo femminile molto amato in Jujutsu Kaisen dai fan è quello composto da Nobara Kugisaki e Maki Zenin. La prima è la vera protagonista femminile della serie: introdotta nei primi volumi, ha faticato per mettersi in mostra ma alla fine è riuscita a ritagliarsi un ottimo spazio grazie al suo sangue freddo e al carattere pungente. Maki Zenin per certi versi è molto simile, con un carattere duro e spregiudicato ma che ha saputo dimostrare di avere le spalle larghe e poter reggere il peso di varie situazioni.

La giapponese Saki ha voluto immortalare le due ragazze di Jujutsu Kaisen con due cosplay raccolti in unico post su Twitter che potete osservare in basso. Da una parte abbiamo quindi un cosplay di Maki Zenin, a sinistra, con occhiali rossi e capelli verdini; a destra invece c'è il cosplay di Nobara Kugisaki con i capelli tagliati ad altezza del collo e il solito sguardo diffidente.

Solo una di loro due è però tornata nel nuovo film della serie, con Jujutsu Kaisen 0 che sta già raccogliendo consensi al cinema.