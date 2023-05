Jujutsu Kaisen: un cosplay di Maki Zenin nei boschi sfida le maledizioni

L'inizio di Jujutsu Kaisen è stato legato alla conoscenza di quattro attori principali della serie: il protagonista Yuji Itadori, il silenzioso Megumi Fushiguro, la vivace Nobara Kugisaki e il presuntuoso quanto potente Satoru Gojo. Soltanto con l'andare avanti della trama sono emersi altri personaggi.

Ci fu infatti un evento che vide insieme le scuole di Tokyo e Kyoto, scontro tra i due gruppi che avviene una volta all'anno ed è un'occasione importante per ampliare i legami tra gli stregoni. Tuttavia, questi finiscono sempre per scontrarsi con acredine. Tra i personaggi presentati in questa fase di Jujutsu Kaisen c'è Maki Zenin: appartenente alla famiglia Zenin, una delle famiglie di stregoni più influenti del mondo delle arti occulte, è una ragazza determinata e coraggiosa che affronta le sfide con tenacia.

Ciò che rende Maki un personaggio particolare è il suo desiderio di dimostrare il suo valore nonostante una peculiarità: lei è nata senza la capacità di vedere le maledizioni, un elemento essenziale nel mondo delle maledizioni. Nonostante questa debolezza apparente, Maki decide di seguire il suo percorso nel liceo e diventare uno stregone a tutti gli effetti, contando sulle sue elevate doti fisiche.

Maki è una combattente straordinaria e si specializza nell'uso di armi bianche, il che la distingue dagli altri stregoni che preferiscono l'utilizzo delle maledizioni. La sua determinazione nel superare le aspettative e dimostrare il suo valore la porta a lavorare sodo per diventare una guerriera abile e coraggiosa, come si è visto in diversi scontri in Jujutsu Kaisen e Jujutsu Kaisen 0. Questo cosplay di Maki Zenin è nel bosco della prova con una spada con sé, pronta per mettersi alla prova contro qualunque avversario oserà avvicinarla.

Ci sono però studenti più forti di lei in Jujutsu Kaisen, almeno in quel periodo.