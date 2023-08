Jujutsu Kaisen: un cosplay di Maki Zenin a piena potenza dopo Shibuya

Jujutsu Kaisen è un manga di Gege Akutami che non si tira di certo indietro quando deve fare sul serio. Pubblicato su Weekly Shonen Jump dal 2018, l'autore ha sempre messo in chiaro che si tratta di un mondo molto oscuro, dove è possibile incorrere in brutte ferite se non addirittura morire per mano di maledizioni senza pietà.

Tutti i protagonisti vanno incontro a brutte situazioni già nella prima stagione dell'anime, mentre chi ha letto il manga sa che il peggio deve ancora venire. La saga di Shibuya è dietro l'angolo e sarà un momento topico per Jujutsu Kaisen. Qui, gli stregoni affronteranno temibili maledizioni e una delle crisi più gravi di sempre. C'è Yuji Itadori a prenderne parte, insieme ai suoi colleghi del primo anno Megumi Fushiguro e Nobara Kugisaki, ma saranno presenti anche altri studenti dell'istituto, come Maki Zenin.

La ragazza è una delle più abili nell'uso delle armi, non essendo nata con energia maledetta. Eppure, per lei, dopo Shibuya qualcosa è cambiato. La forza di Maki è aumentata nonostante le ferite, diventando uno dei personaggi più potenti di Jujutsu Kaisen. Ma, senza entrare in dettagli particolari per non incorrere in spoiler, ecco un cosplay di Maki Zenin dopo Shibuya. Le ferite rimangono, ma il suo spirito è sempre più solido e forte e trasuda tanta potenza, con la quale sterminerà tutti i suoi nemici. Cosa ne dite di questa realizzazione di Ninj_cha?

Per chi preferisce la vecchia versione del personaggio, ecco invece un cosplay di Maki Zenin nella foresta con spada alla mano.