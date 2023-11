Jujutsu Kaisen: un cosplay di Mei Mei affascinante con i suoi corvi

Di stregoni non ce ne sono molti in Giappone, essendo un'arte che porta a molte battaglie contro creature malevoli e infide. Per questo in tanti muoiono durante gli scontri, o preferiscono ritirarsi, oppure ancora diventano avversari delle forze del bene e finiscono per affrontare i protagonisti di Jujutsu Kaisen in veste di stregoni neri.

Sicuramente Satoru Gojo è uno dei capisaldi della comunità di stregoni giapponese, essendo il più forte stregone contemporaneo e avendo salvato la situazione in Jujutsu Kaisen più volte, anche se talvolta in colpevole ritardo, perché troppo convinto dei propri mezzi. Oltre lui però nella serie vengono presentate tante figure, alcune di grado speciale, altre invece in ranghi più normali. Tra gli stregoni di primo rango c'è Mei Mei, una vecchia collega di Gojo sempre affamata di soldi, che dà un valore a tutto e soprattutto all'utilità che hanno le persone per lei.

Mei Mei è una donna davvero affascinante nei tardi vent'anni, con dei lunghi capelli bianchi con sfumature celesti che vengono raccolti in una treccia dietro e in una treccia vistosa anche davanti, che le occupa parzialmente la vista. Questi capelli sono di un colore che vanno in netto contrasto con gli abiti usati, sempre neri o di un blu molto scuro, che rendono questa figura oscura e glaciale al tempo stesso.

Questo cosplay di Mei Mei ne risalta il fascino ma anche il potere, visto che con sé porta un corvo, oggetto della manipolazione dell'arte maledetta dello stregone. Il rossetto spicca nettamente in questi colori freddi e fa risaltare molto la bellezza di Mei Mei. Ora Mei Mei è in azione in Jujutsu Kaisen, sarà abbastanza il suo contributo alla causa? Tra gli stregoni maturi, ecco anche un cosplay della dottoressa Shoko Ieiri.