Jujutsu Kaisen: un cosplay di Mei Mei con i suoi fidati corvi

Capelli argentei legati in due lunghe trecce che le copre il volto, uno sguardo magnetico e un rossetto rosso: sapete già di chi stiamo parlando? Nonostante non prenda mai parte ai combattimenti, Mei Mei è uno degli stregoni più potenti di Jujutsu Kaisen, appartenente al Primo Grado.

Mei Mei mette a disposizione il suo talento e i suoi poteri per il bene della società degli stregoni, ma nulla è fatto senza un compenso. Questa donna non nasconde la sua immensa avidità, ma è convinta che i soldi siano ciò che muovono il mondo. Precedentemente una senpai di Satoru Gojo e Suguru Geto in Jujutsu Kaisen 2, è sempre stata riconosciuta per la sua intelligenza e capacità analitica. Esploriamo il personaggio nella rivisitazione originale della cosplayer alexy_sky_.

In questo cosplay di Mei Mei da Jujutsu Kaisen, la donna indossa il suo lungo body porpora ed è accompagnata da uno dei suoi corvi. Questi volatili, infatti, sono i protagonisti della tecnica maledetta utilizzata da Mei Mei, che le permettono di guardare attraverso gli occhi di questi animali, capaci anche di comandarli a proprio piacimento.

Sebbene non sia una tecnica basata sul combattimento, Mei Mei ha compensato questa mancanza attraverso l'allenamento fisico. Nella vita di tutti i giorni, è una donna calma e impassibile, ma dimostra un velo di emozioni quando si discute di soldi. Sebbene non nasconda la sua avidità al pubblico, è gentile e onesta con amici ed estranei e sa che per ottenere il denaro tanto bramato ha bisogno di svolgere un lavoro duro e serio, motivo per cui, qualora c'è un compito da svolgere, si propone immediatamente affinché possa ricevere un buon compenso.

