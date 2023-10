Jujutsu Kaisen: un cosplay di Mei Mei da urlo nella foto di Miruqi

Gli stregoni più forti di Jujutsu Kaisen si radunano sotto il rango S, un rango davvero difficile da raggiungere. Sono pochi coloro che possono fregiarsi di un titolo tale, anche se pure tra questi ci sono categorie e categorie. Gojo, ad esempio, è nella rango S, ma rimane nettamente più forte degli altri della sua stessa categoria.

Sotto gli stregoni di rango S come Gojo ci sono gli stregoni di classe 1, che sono molto più presenti nella storia. Tra questi c'è la misteriosa Mei Mei. Si sa ben poco di Mei Mei, lo stregone che sembra sempre osservare tutti, nonostante uno stuolo di capelli bianchi raccolti in una treccia le copra la vista. La donna è una ex allieva dell'istituto di arti occulte e ha molta familiarità con Gojo, che le ha dato diversi incarichi profittevoli. Ed è proprio col profitto che Mei Mei si muove nella storia di Jujutsu Kaisen, e per questo la si vede all'opera soltanto in poche occasioni. Al momento, è tornata sul campo di battaglia come promesso allo stregone più forte con i nuovi episodi di Jujutsu Kaisen stagione 2.

E proprio per questo ritorno, Miruqi ha voluto celebrarla. Questo cosplay di Mei Mei in forma smagliante realizzato nelle foto in basso mostra sia la donna a figura piena che col volto: i capelli bianchi coprono un occhio, mentre il sorriso contornato di rosso risalta, e l'abito nero sottolinea ancora di più la sua figura ben bilanciata. Ha anche un corvo con sé, quello che usa per attivare alcuni suoi poteri.

E voi, andreste a combattere al suo fianco? Fate attenzione però, perché per guardarla dovreste sborsare molto più denaro di quanto potreste permettervi.