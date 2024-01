Jujutsu Kaisen: un cosplay di Mei Mei, Utahime e Shoko ai tempi del liceo

Il mondo della stregoneria è fatto di azione e pericoli in vita, ma è anche abitato da numerosi stregoni talentuosi che vivono in difesa degli umani. Jujutsu Kaisen, creato dal talentuoso Gege Akutami, strizza l'occhio ai fan degli shonen, ma lo fa in modo innovativo ed eclettico, mentre la varietà dei personaggi attira i cosplayer.

Mei Mei, Utahime Iori e Shoko Ieiri sono tre vecchie conoscenze di Satoru Gojo e Suguru Geto, che scopriamo conoscersi durante l'arco narrativo del Passato di Gojo, esplorato nella seconda stagione di Jujutsu Kaisen. Ma come sarebbero queste tre donne quando erano studentesse e nella vita reale? Le cosplayer elizaa_miyamizu, inkhiro e eteitokuu le hanno immaginate in un modo molto interessante: diamo insieme un'occhiata.

In questo cosplay di Mei Mei, Utahime Iori e Shoko Ieiri da Jujutsu Kaisen, le tre ragazze posano per la fotocamera. Con caratteri apparentemente agli antipodi, queste streghe sono cresciute insieme e hanno sviluppato un rapporto significativo.

Utahime è una persona calma, gentile ma anche severa, sempre desiderosa di essere un esempio per gli studenti della Kyoto Metropolitan Jujutsu High, scuola nella quale svolge il ruolo di insegnante. Allo stesso modo, anche Mei Mei risulta essere pacata e a modo, ma non nasconde la sua immensa avidità. Alleanze e politica non le interessano, purché le venga pagato il lavoro come strega.

Shoko, rilassata e noncurante, è stata un'amica stretta di Gojo e Geto, con i quali ha condiviso numerose esperienze insieme. Nel presente della storia, è la dottoressa della Tokyo Jujutsu High e sfrutta la sua energia maledetta per il bene degli studenti. Se vi è piaciuta questa rivisitazione, perché non dare un'occhiata anche a questo cosplay di Yuji Itadori in Jujutsu Kaisen?