Jujutsu Kaisen: un cosplay di Miwa, la giovane spadaccina stregone

Jujutsu Kaisen è il manga scritto e disegnato da Gege Akutami che ha catturato l'attenzione di un vasto pubblico con una trama dark e combattimenti avvincenti. La serie segue le avventure di Yuji Itadori, un liceale che si trova coinvolto in un mondo oscuro di maledizioni e stregoni a causa di un talismano lasciato dal malvagio Ryomen Sukuna.

La prima stagione dell'anime di Jujutsu Kaisen è stata un grande successo. Diretta da Sunghoo Park e prodotta da MAPPA, ha portato in vita le intense battaglie tra studenti del liceo di Tokyo e le pericolose maledizioni. Come si è scoperto, però, il mondo di Jujutsu Kaisen presenta due scuole di stregoneria: la scuola di Tokyo e la scuola di Kyoto.

Si trovano spesso in competizione e infatti uno degli archi narrativi di Jujutsu Kaisen si concentra proprio su questi scontri, anche se poi deraglia verso altre direzioni. Ciò ha portato alla presentazione, nel manga e nell'anime, di nuovi personaggi appartenenti all'altro istituto. Kasumi Miwa è uno dei personaggi che emergono durante questo arco narrativo. È una studentessa della scuola di Kyoto con una personalità riservata ma determinata, pur non apparendo molto.

È risultata comunque popolare e la cosplayer SailorKayla ha deciso di celebrarla. Questo video cosplay di Kasumi Miwa da Jujutsu Kaisen propone una versione più adulta dello stregone spadaccino dai lunghi capelli blu. La ragazza è sempre vestita in maniera formale, ma non si fa scrupoli ad estrarre la spada. Ora però è tempo di abbandonare i vecchi screzi tra scuole per gettarsi nella grande saga di Shibuya.