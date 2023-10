Jujutsu Kaisen: un cosplay di Miwa la spadaccina a dir poco perfetto

Ci sono tanti manga che raggiungono il successo, ma pochi riescono a duplicare la popolarità stratosferica di Jujutsu Kaisen, manga di Gege Akutami diventato anche un anime che ci trasporta in un mondo oscuro di maledizioni e combattimenti. Ad affrontarsi ci sono gli stregoni che combattono contro i prodotti delle energie malefiche.

La serie presenta due scuole di arti di stregoneria: la Scuola Superiore di Tokyo è la principale, con i protagonisti di Jujutsu Kaisen Yuji, Megumi e Nobara, e poi c'è la sua controparte di Kyoto. La Scuola di Kyoto ha i suoi studenti altamente qualificati e potenti, e molti di questi vengono conosciuti durante le vicende dello scambio culturale tra le due scuole narrato nella prima stagione di Jujutsu Kaisen.

Tra gli studenti della Scuola di Kyoto ci sono personaggi che ci mettono del loro come Miwa Kasumi. Miwa è una giovane stregona con uno spirito combattivo importante, mettendosi sempre in gioco soprattutto sfruttando la sua spada e delle capacità di stregoneria non da poco, nonostante la giovane età. E proprio per questo affronta diversi ragazzi provenienti dalla scuola di Tokyo, subendo però molto gli attacchi di Maki Zenin.

Rimane comunque un personaggio di tutto rispetto, e lo è anche in questo cosplay di Miwa Kasumi da Jujutsu Kaisen presentato dalla cosplayer Yumeyua0314. La sua rappresentazione è perfetta, con tanto di personaggio in posa pronto ad estrarre la spada con cui ama combattere. I capelli azzurri con la frangia e la divisa fanno anche capire il carattere di questa giovane, pronta a fare la sua comparsa anche in Jujutsu Kaisen stagione 2.