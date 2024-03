Jujutsu Kaisen: avete mai visto un cosplay di Nanami più fedele di questo?

Se il dovere chiama, Kento Nanami è pronto a rispondere. In Jujutsu Kaisen, il cui mondo è popolato da maledizioni pronte a far fuori gli umani più deboli, questo Stregone di Primo Livello si erge come una figura essenziale per la salvezza dei non-stregoni, grazie al suo talento e al suo carattere calmo e risoluto.

La seconda stagione dell'anime di Jujutsu Kaisen ha esplorato la storia di Kento come mai prima d'ora, non solo mostrando il potenziale di Nanami in Jujutsu Kaisen ma anche rivelando al pubblico il suo più grande sogno: andare a vivere in un'isola tropicale delle Hawaii, tra il sole e il mare, nella più totale serenità. Esploriamo questo personaggio così complesso nella rivisitazione originale e fedele del cosplayer theprincedeguzman.

In questo cosplay di Kento Nanami da Jujutsu Kaisen, il personaggio si erge in modo impeccabile. Indossa sempre un completo, come se fosse appena uscito da una riunione d'affari: una camicia blu sotto un blazer beige, abbinato a dei pantaloni sempre ben curati, suggeriscono il suo carattere serio e affidabile. Gli occhi, sebbene piccoli, sono spesso nascosti dietro quegli iconici occhiali da sole che sembrano quasi fondersi con il suo stile impeccabile.

Nanami è un uomo di poche parole ma, quando parla, il suo pragmatismo è evidente. È il tipo di persona che affronta la vita con una calma apparentemente inesauribile, distaccato da emozioni superflue. Il lavoro è la sua priorità e non c'è spazio per giochi e scherzi. Ma dietro quella facciata austera, c'è un uomo che sa apprezzare una buona conversazione e che può persino concedersi un momento di leggerezza. Se vi è piaciuta questa rivisitazione originale, perché non dare un'occhiata a questo cosplay di Mahito da Jujutsu Kaisen al femminile?

