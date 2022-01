Jujutsu Kaisen: un cosplay di Nobara attiva la sua tecnica maledetta

Stregoni e maledizioni sono il binomio vincente di Jujutsu Kaisen, manga di Gege Akutami diventato poi anche anime grazie alla mano degli animatori di Studio MAPPA. Da una parte ci sono coloro che devono difendere l'umanità, dall'altra quegli esseri maligni che vogliono distruggerla.

Principalmente gli stregoni vengono addestrati nelle scuole sparse per il territorio. Eppure l'istituto di arti occulte di Tokyo si vede poco nel corso della serie, relegato a poche vignette, dato che principalmente il trio di protagonisti di Jujutsu Kaisen opera direttamente sul campo. Yuji Itadori, Megumi Fushiguro e Nobara Kugisaki, nonostante siano studenti freschi iscritti all'istituto e abbiano poca esperienza alle spalle hanno già affrontato un cumulo di spiriti maligni di livelli vari, anche elevatissimi.

Per questo sono state mostrate subito le loro mosse, ognuna molto particolare e con principi unici. Nobara Kugisaki ad esempio sfrutta alcuni chiodi e un martello oltre a una bambola che fa da feticcio, con il quale può colpire l'avversario. L'italiana Makieraclea ha interpretato Nobara pronta all'azione in questo cosplay a tema Jujutsu Kaisen. Se nella prima foto indossa semplicemente l'uniforme della scuola, in quella successiva la vediamo con tre chiodi tra le mani, imbevuti di energia maledetta.

Proprio Jujutsu Kaisen è stato uno dei manga migliori del 2021 secondo un nostro articolo.