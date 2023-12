Jujutsu Kaisen: un cosplay di Nobara con il suo iconico martello

Con l'avvicinarsi dell'epilogo dell'arco narrativo dell'incidente di Shibuya, i fan di Jujutsu Kaisen sono sempre più in trepidazione per il climax dell'anime. La guerra fra stregoni e spiriti maledetti non ha risparmiato nessuno, chi l'avrà vinta?

Poche ore fa è arrivata una breve anteprima dell'episodio 22 della seconda stagione di Jujutsu Kaisen, che svela che manca poco al termine della guerra. Tantissimi stregoni hanno preso parte ai combattimenti, ma pochi sono davvero riusciti a brillare. Tra questi, spicca certamente un personaggio: Nobara Kugisaki. Ammiriamola nella rivisitazione della cosplayer vokunzul!

In questo cosplay di Nobara Kugisaki di Jujutsu Kaisen, la giovane strega è pronta a combattere con l'ausilio del suo martello e dei suoi chiodi. Questi due strumenti sono fondamentali per esorcizzare le maledizioni e la rendono una combattente temibile per qualsiasi spirito maledetto.

Nonostante la giovane età e il suo carattere impulsivo, Nobara ha dimostrato di avere la stoffa necessaria per essere una talentosa strega. Durante la seconda stagione di Jujutsu Kaisen Nobara ha avuto un combattimento corpo a corpo con Mahito, dando prova di tutte le sue potenzialità.



Nella vita di tutti i giorni, Kugisaki è una ragazza sicura di sé e appassionata di moda e shopping. Il suo trasferimento improvviso da una piccola cittadina del Giappone alla grande metropoli di Tokyo per frequentare la Jujutsu High è stata giustificata dalla possibilità di poter vivere senza spese cospicue.