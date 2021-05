Jujutsu Kaisen: un cosplay di Nobara Kugisaki aggressiva e pronta all'azione di Akemi

Gege Akutami ha creato tre personaggi diventati velocemente tra i preferiti dai fan in Jujutsu Kaisen. Il trio di protagonisti formato da Yuji Itadori, Megumi Fushiguro e Nobara Kugisaki ha colpito in particolare nell'ultima fase dell'anime, dove sono stati coinvolti in uno scontro con una maledizione e due intrusi che hanno complicato le cose.

Mentre Megumi ha affrontato la maledizione, il protagonista di Jujutsu Kaisen e la sua compagna di classe si sono occupati dei due uteri maledetti, che inizialmente avevano messo in difficoltà i ragazzi. In particolare Eso con la sua tecnica sembrava avere il combattimento in pugno. Ma Nobara Kugisaki, nonostante il dolore provato, ribalta la situazione e indebolisce entrambi i nemici, lasciando poi spazio agli attacchi di Yuji.

Questa scena di Jujutsu Kaisen episodio 24 ha colpito tutti e ha reso ancora più amata la figura di Nobara Kugisaki. La sua sete di sangue è venuta fuori nell'ultimo combattimento contro Kechizu, e la Nobara di quell'episodio ha preso vita con un cosplay. Akemi ha presentato vari post su Instagram dove ha portato la ragazza di Jujutsu Kaisen sia normale col suo martello sia nella versione col sangue maledetto di Eso, e quindi con i tatuaggi sul volto e sul braccio. In basso sono disponibili le varie foto, cosa ne pensate?