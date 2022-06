Jujutsu Kaisen: un cosplay di Nobara Kugisaki in azione con la maledizione attiva

Sul finale della prima stagione di Jujutsu Kaisen, ormai lontanissima, iniziò un nuovo arco narrativo che rimise al centro i tre studenti della prima classe dell'istituto per stregoni di Tokyo. Yuji, Megumi e Nobara tornarono a combattere tutti e tre insieme per una missione speciale che coinvolgeva anche la sorella di Fushiguro.

Servirono questi episodi per chiudere col botto Jujutsu Kaisen: una trama che sembrava meno di ampio respiro e meno coinvolgente rispetto al lungo scontro tra scuola di Tokyo e scuola di Kyoto e che invece ha regalato tante emozioni, in particolare grazie a Nobara Kugisaki. Rispetto agli altri due, lei è stata un pochino in ombra, ma qui ha saputo far vedere le sue qualità e anche un pizzico di follia e autolesionismo.

Nobara fu coinvolta nello scontro con i due fratelli e cadde vittima di una maledizione, che però sfruttò a suo vantaggio. Questo cosplay di Nobara Kugisaki creato da Mena fa risaltare la capacità della ragazza di non arrendersi mai e di giocarsi il tutto per tutto, dell'andare avanti a ogni costo, con martello e chiodi in mano mentre la pelle è martoriata dal sangue marcescente. Una qualità che ha cambiato l'idea che avevano gli spettatori della protagonista femminile di Jujutsu Kaisen.