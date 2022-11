Jujutsu Kaisen: un cosplay di Nobara Kugisaki con tutta la sua bellezza e follia

Ci sono diverse somiglianze tra Naruto e Jujutsu Kaisen. Lo shonen dark di nuova generazione di Weekly Shonen Jump, scritto e disegnato da Gege Akutami, infatti si rifà molto ai lavori di Togashi (Hunter x Hunter e Yu degli Spettri) e a Bleach, ma ha anche tante similitudini non di poco conto con l'opera di Masashi Kishimoto.

Uno degli esempi più importanti è il genere di gruppo che si viene a creare, con un https://anime.everyeye.it/notizie/jujutsu-kaisen-chi-personaggi-forti-lista-aggiornata-secondo-autore-616665.htmlmaestro e tre allievi, rigorosamente due ragazzi e una ragazza. Tolto il protagonista Yuji Itadori, quindi, in Jujutsu Kaisen i personaggi più importanti sono loro. E a differenza di altri mangaka, Gege Akutami ha dato molto risalto anche ai suoi personaggi femminili, Nobara Kugisaki in primis.

La protagonista femminile di Jujutsu Kaisen ha messo in luce le proprie doti in varie occasioni, sin dalla sua prima apparizione, senza mai farsi prendere dal panico o mostrarsi debole. Il suo carattere forte l'ha resa uno dei personaggi più amati dai fan in tempi recenti, anche grazie a uno degli ultimi episodi della prima stagione dell'anime. Da allora, impazzano i cosplay di Nobara Kugisaki con uno sguardo folle, come quello mostrato in questo scatto da Nekonoi Katsu, dove lo stregone ha già pronti chiodi e martello per mettere in difficoltà ogni maledizione in arrivo.

Nonostante la sua bravura, però, Nobara non è tra i personaggi più forti di Jujutsu Kaisen.