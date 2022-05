Jujutsu Kaisen: un cosplay di Nobara Kugisaki creato da Doll with a Gun

Per essere stregoni nel mondo di Jujutsu Kaisen un po' di follia ci vuole. Sono in pochi coloro che possono cimentarsi con queste arti occulte, che permettono agli umani di affrontare maledizioni capaci di scatenare anche calamità. E un po' si è anche notato, con ogni personaggio che ha una vena di pazzia che emerge in certi frangenti della storia.

Lo shonen dark erede di Naruto e Hunter x Hunter ha dato spazio alla delicata situazione mentale di ogni personaggio, che puntualmente ha un delirio e perde le staffe. Anche Nobara Kugisaki ha una certa dose di follia, come mostrato nell'ultimo scontro di Jujutsu Kaisen stagione 1. L'anime ideato da Studio MAPPA si conclude in modo superbo proprio grazie alla protagonista femminile della storia che, rispetto ad altre colleghe di altri manga, non si tira mai indietro e anzi è pronta a malmenarsi pur di raggiungere il proprio obiettivo.

Doll with a Gun, nome d'arte di Kristin, è una cosplayer che ha voluto mostrare la fame di vittoria che ha la ragazza di Jujutsu Kaisen. Questo cosplay di Nobara Kugisaki sembra inizialmente tranquillo, ma basta cambiare foto per capire quanto sia pronta per la battaglia, con chiodi e martello già completamente imbevuti di energia maledetta.