Jujutsu Kaisen: un cosplay di Nobara Kugisaki creato dalla splendida Chamomile

Quando arriva un adattamento animato di un manga, inevitabilmente le vendite dei volumi crescono e la popolarità dell'opera si amplia ad un pubblico che fino a quel momento non era stato toccato. E come accade a quasi tutte le storie di Weekly Shonen Jump, anche il manga di Jujutsu Kaisen è cresciuto esponenzialmente.

Scritto e disegnato da Gege Akutami e in corso sulla rivista dal 2018, Jujutsu Kaisen si sta dimostrando particolarmente apprezzato anche in formato anime, con l'ottima produzione di Studio MAPPA. I personaggi stanno diventando sempre più famosi e per questo stanno iniziando a spuntare vari cosplay dedicati. C'è chi si inventa uno dei mattatori degli ultimi episodi con i cosplay di Satoru Gojo e chi si concentra su Nobara come la modella cinese Sumire.

Ma proprio negli ultimissimi minuti, la protagonista femminile di Jujutsu Kaisen ha trovato una trasposizione in carne e ossa da una delle cosplayer più famose degli ultimi anni. Chamomile Chami che vi abbiamo portato spesso sulle nostre pagine ha deciso infatti di creare un cosplay su Nobara Kugisaki che potete vedere nelle foto in basso. Con martello e chiodi tra le mani, e la tipica bellezza della cosplayer giapponese, anche questa Nobara si prepara a ergersi sopra i suoi nemici.