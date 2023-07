Jujutsu Kaisen: un cosplay di Nobara Kugisaki fiera con il suo martello

Gege Akutami si è rifatto a molti manga per creare il suo progetto più grande, che lo sta consacrando nel panorama dei più grandi mangaka di questi anni. Mischiando alcuni elementi di Bleach, altri di Naruto e prendendo molta ispirazione da Hunter x Hunter, è nato il dark shonen Jujutsu Kaisen che sta spopolando in Giappone e nel mondo.

Uno dei richiami più chiari a Naruto è sicuramente la composizione del team di protagonisti: due ragazzi, una ragazza e un maestro. Se Yuji Itadori, Megumi Fushiguro e Satoru Gojo sono apparsi nel giro di un paio di capitoli in Jujutsu Kaisen, un po' più lunga è stata l'attesa per l'apparizione dell'eroina femminile della serie: Nobara Kugisaki, che ha fatto il suo debutto con furore e intraprendenza.

In Jujutsu Kaisen, Nobara è una giovane stregona e studentessa della scuola di stregoneria di Tokyo, insieme ai suoi due compagni di classe e di battaglia. Nobara è un personaggio che si fa notare fin da subito per la sua personalità vivace e audace: è sicura di sé e non ha paura di esprimere le sue opinioni in modo diretto, con una grande determinazione.

Così come ogni stregone, anche lei ha uno stile di combattimento distintivo di Nobara, basato sull'utilizzo di chiodi e martello e la possibilità di colpire avversari a distanza tramite una connessione tra i vari elementi del corpo. Dovete quindi temere Nobara Kugisaki in questo cosplay dallo sguardo sicuro. Fer ha realizzato perfettamente l'eroina, con il suo martello in primo piano, ma anche con uno sguardo forte e deciso che sottolinea ancora una volta la sua caratura mentale, e non soltanto la sua bellezza.

Più folle invece lo sguardo di quest'altro cosplay maledetto di Nobara.