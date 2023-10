Jujutsu Kaisen: un cosplay di Nobara Kugisaki martello e feticcio alla mano

Il gruppo principale di Jujutsu Kaisen ricorda molto la composizione degli shonen d'azione di tempi recenti. Come in Naruto, dove c'era un gruppo di tre persone - due ragazzi e una ragazza - guidati da un maestro, anche nel manga di Gege Akutami si può assistere a una composizione identica. Una somiglianza non da poco.

C'è il protagonista Yuji Itadori, un ragazzo di buon cuore come Naruto, c'è Megumi Fushiguro, un tenebroso dai capelli neri che sembra già ben versato nelle arti del suo clan, un maestro con una maschera e i capelli bianchi, oltre a un'abilità oculare, praticamente un rimando a Kakashi Hatake. E poi c'è la figura femminile di questo gruppo, ma Sakura Haruno e Nobara Kugisaki non potrebbero essere più diverse, fin dagli albori.

Non presentata fin da subito, ma con qualche capitolo di ritardo, Nobara si è fatta subito sentire in Jujutsu Kaisen. È bastato qualche capitolo per mettersi in mostra, sfoderando la sua tecnica maledetta che richiede l'utilizzo di un feticcio o comunque di un legante con la sua vittima, che poi trafigge grazie all'utilizzo di un martello di un chiodo imbevuti di energia malefica. Una ragazza che sa dire la sua e che non ha paura di mettersi in gioco, sfoderando ogni tanto anche un po' di sana follia, utile per reggere il gioco a questo mondo oscuro.

Meno oscuro ma comunque interessante è questo cosplay di Nobara Kugisaki con il suo martello, i chiodi e il feticcio con cui colpisce gli avversari a distanza. A portata di mano le sue armi, indosso invece ha i vestiti dell'istituto di arti occulte di Tokyo.