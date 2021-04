Jujutsu Kaisen: un cosplay di Nobara Kugisaki della modella russa Ays diventa virale

Sono tanti i personaggi di Jujutsu Kaisen che hanno lasciato il segno. L'anime andato in onda da ottobre 2020 a marzo 2021 si è dimostrato un ottimo battle shonen a tinte oscure che ha permesso a diversi individui di emergere. Satoru Gojo ha conquistato già dai primi episodi, mentre Nobara Kugisaki è esplosa sul finale della prima stagione.

Con l'episodio 24, Nobara ha dimostrato tutta la sua forza e, grazie anche alle scene animate da Studio MAPPA unita alla colonna sonora Remember in sottofondo che ha aumentato ulteriormente l'epicità della scena, ha ulteriormente conquistato una fetta di pubblico. La ragazza di Jujutsu Kaisen si è confermata per l'essere diversa dalle altre ragazze degli shonen e per questo stanno spuntando sempre più cosplay su di lei sulle varie piattaforme social.

La modella russa MK.Ays, già notevolmente famosa al pubblico, ha presentato il suo cosplay di Nobara Kugisaki. La foto postata sul suo account Instagram, e che potete osservare nel post in basso alla notizia, è diventata virale in poche ore, certificando sia la popolarità dell'anime che del personaggio. Nella foto, Nobara presenta il suo classico look con i capelli castani corti e la divisa blu dell'accademia Jujutsu.

Cosa ne pensate di questo cosplay a tema Jujutsu Kaisen?