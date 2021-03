Jujutsu Kaisen: questo cosplay di Nobara Kugisaki vi terrà inchiodati allo schermo

Abbiamo fatto subito la conoscenza di Yuji Itadori, Megumi Fushiguro e Satoru Gojo in Jujutsu Kaisen. Dopo aver obbligato Itadori a entrare nell'accademia per esorcisti di Tokyo, Gojo lo informa che lui e Megumi saranno affiancati da un'altra recluta, ovvero la vanitosa Nobara Kugisaki.

Anche lei sedicenne, Nobara diventa in fretta un importante personaggio di Jujutsu Kaisen, affiancando i protagonisti in diverse battaglie. Il suo esorcismo si basa sia su dei chiodi teleguidabili che su un feticcio che può sfruttare grazie all'energia maledetta. In pratica, la ragazza è una combattente a distanza ma anche parecchio versatile, anche se non particolarmente resistente nei combattimenti ravvicinati.

Nobara tornerà nell'anime con l'ultimo arco narrativo, in cui la vedremo ancora una volta sfoderare i suoi poteri. Tuttavia la ragazza ha ricevuto un cosplay dalla nipponica Saki Miyamoto che, su Twitter, ha postato diverse foto. Il cosplay di Nobara Kugisaki da Jujutsu Kaisen è perfettamente realizzato: i vestiti sono identici a quelli del manga e dell'anime, così come l'arma tra martello e chiodi. Anche lo sguardo sembra convinto e con un pizzico di presunzione come quello della coprotagonista.

Cosa ne pensate di questo cosplay a tema Jujutsu Kaisen? Intanto l'autore ha parlato degli eventi spoiler a Shibuya con Nobara.