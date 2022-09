Jujutsu Kaisen: un cosplay di Nobara con il martello creato dall'italiana Soryu Geggy

Nobara Kugisaki è stata la star femminile per tutta la prima parte della serie, confermandosi uno dei personaggi più importanti di Jujutsu Kaisen. Capace di maledire grazie a un feticcio, un chiodo e un martello, più un po' di materiale genetico della propria vittima, sa attaccare sia da vicino che da lontano, mettendo in crisi le maledizioni.

E queste abilità sono state viste tante volte nell'anime e nel manga. Basti ricordare la saga che la introdusse, con lei e Yuji che si addentrarono in un edificio abbandonato. Sicuramente sfoggiò alcune delle sue abilità anche durante la sfida con i ragazzi di Kyoto, ma fu durante la saga degli uteri maledetti che il personaggio impresse a fuoco la sua figura nella mente degli appassionati di Jujutsu Kaisen.

Studio MAPPA è riuscito a dare ancora più lustro a Nobara Kugisaki grazie all'anime, con sguardi, gesti, animazioni e una voce che rispecchiano fedelmente il personaggio creato da Gege Akutami. Ora vediamola grazie all'interpretazione dell'italiana Eugenia Haruno Bellomia, in arte Soryu Geggy. Questo cosplay di Nobara Kugisaki è pronto a maledirvi e a esorcizzarvi, come farebbe anche in Jujutsu Kaisen.

Con martello e chiodi a portata di mano, anche nella versione della cosplayer nostrana sa come incutere timore.