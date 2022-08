Jujutsu Kaisen: un cosplay di Nobara perfetto creato da Yush

Nobara Kugisaki è la protagonista femminile di Jujutsu Kaisen. Dopo la presentazione di Yuji Itadori, Megumi Fushiguro e Satoru Gojo, l'autore Gege Akutami ha deciso di inserire un po' come in Naruto, un altro membro alla squadra di giovani, concentrandosi su una ragazza. E così ha fatto la sua apparizione un nuovo stregone delle arti maledette.

Tra chiodi, martelli e feticci, Nobara Kugisaki ha fatto in grande il suo esordio mettendo in fretta in ginocchio una maledizione. Ma il suo apporto in Jujutsu Kaisen non è finito qui, dato che si è data da fare anche durante l'evento di scambio con la scuola di Kyoto e soprattutto nel finale, dove ha affrontato i due fratelli dell'utero maledetto insieme a Yuji. E proprio in questo scontro di coppia sono emersi tanti lati caratteriali della ragazza, come una tendenza al sadismo.

Nelle ultime puntate di Jujutsu Kaisen, colpita dalla maledizione di Ezo, Nobara ha iniziato ad autoinfliggersi ferite per colpire anche i suoi nemici. In questo frangente è nata una delle versioni più amate della protagonista, ripresa dalla cosplayer taiwanese Yush. Questo cosplay di Nobara con la maledizione è perfettamente realizzato, con chiodi, sangue, tatuaggi e un'espressione identica a quella del personaggio.

Dallo stesso anime, non perdetevi il cosplay di Satoru Gojo e il cosplay di Maki Zenin.