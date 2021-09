Jujutsu Kaisen: un cosplay di Nobara è pronto per maledirvi con chiodi e martello

L'istituto di arti occulte di Tokyo del preside Yaga ospita varie classi. Per ora abbiamo conosciuto soltanto le sezioni dei primi due anni, con i più giovani che sono i veri protagonisti di Jujutsu Kaisen. Un po' come in Naruto, abbiamo un gruppo con un maestro che supervisiona tre studenti, uno dei quali è una ragazza.

Sin dalla sua prima apparizione in Jujutsu Kaisen, Nobara Kugisaki ha di certo catturato l'attenzione. Non è una ragazza timida, ma abbastanza sicura di sé, vanitosa e con un pizzico di prepotenza, quindi molto diversa da altre protagoniste di manga shonen che abbiamo conosciuto negli ultimi anni. È stata spesso centrale nello schema generale degli eventi raccontati da Gege Akutami, con la produzione di Studio MAPPA che è riuscita a farla brillare ulteriormente quando necessario.

Da quando si è concluso l'anime, Jujutsu Kaisen ha ricevuto una botta di popolarità e ciò si è riversato anche sui personaggi. È inevitabile quindi che in rete ci siano molti cosplay a tema Jujutsu Kaisen, incentrati sui vari individui presentati nella serie. Anche Nobara ha la sua schiera di fan, in particolare dopo gli eventi dell'ultimo episodio.

Blood Raven, che ha già portato negli ultimi tempi un cosplay di Himiko Toga da My Hero Academia, ha deciso di impersonare anche la coprotagonista femminile del manga di esorcisti. Ecco quindi un cosplay di Nobara Kugisaki con chiodi e martello, pronta per esorcizzare gli spiriti maledetti in arrivo.