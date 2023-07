Jujutsu Kaisen: un cosplay di Ryomen Sukuna al femminile, italiana e malefica

Di cattivi in Jujutsu Kaisen ce ne sono tanti. La prima stagione dell'anime, ma anche questa seconda già cominciata da qualche settimana, ne ha messi in mostra parecchi. Il film ha poi allargato il numero di avversari da battere. C'è Mahito, la maledizione capace di modificare le anime, c'è il pericoloso Toji Fushiguro.

A dominare la scena ce n'è però soltanto uno. Un essere che al momento dimora, quasi dormiente, nel corpo del protagonista di Jujutsu Kaisen. Il più malvagio essere esistente è il maledetto Ryomen Sukuna, spirito di tempi passati, stregone dalle doti straordinarie e dalla brutalità infinita, che non aspetta altro che il momento per tornare al suo massimo splendore, riottenendo il potere delle venti dita e un corpo perfetto.

Ryomen Sukuna è l'antagonista principale di Jujutsu Kaisen: rinchiuso nel corpo di Yuji Itadori fin dal primo episodio, non riesce a prendere pieno possesso del ragazzo, se non per brevi momenti. In quei brevi momenti però ha messo bene in mostra la sua malvagità, squartando e uccidendo, anche rischiando la vita del suo stesso contenitore per arrivare ai propri scopi.

Ryomen Sukuna è un uomo spaventoso, dall'aspetto inquietante nella sua forma originale. Ora però lo vediamo in un'altra versione grazie al lavoro della cosplayer Michela Silvestri, alias Miikhydeafening, che ha indossato l'abito bianco cerimoniale della maledizione per presentare questo cosplay di Ryomen Sukuna al femminile ma non meno malvagio della controparte dell'anime. Con uno scheletro di fianco, questa Sukuna è pronta per fare un'altra strage a colpi di tecniche maledette.

E per un'altra interpretazione del personaggio, ecco un cosplay di Sukuna creato da Megan Thee Stallion.