Jujutsu Kaisen: un cosplay di Ryomen Sukuna al femminile, la maledizione più forte

Spiriti e maledizioni sono una costante in Jujutsu Kaisen, manga di Gege Akutami che recentemente si è trasformato anche in un anime apprezzato in tutto il globo. Queste creature maligne che prendono vita in condizioni particolari sono i principali avversari dei protagonisti Yuji Itadori, Megumi Fushiguro, Nobara Kugisaki e Satoru Gojo.

Le maledizioni che vengono osservate nella serie posseggono una forza variabile, ma abbiamo già conosciuto alcuni di questi esseri con un potere eccezionale. E proprio il protagonista di Jujutsu Kaisen deve scendere a patti con uno di loro, il famoso Ryomen Sukuna. Sigillato in più parti, Sukuna ottiene potere divorando le proprie dita e se raccolte tutte e 20 ritornerà al suo stato originario.

Come se non bastasse, sono già in pochi a poterlo affrontare anche con il suo potere attualmente ridotto. Durante l'anime di Jujutsu Kaisen si è messo più volte in mostra ammazzando sia maledizioni che umani senza farsi problemi, dimostrando di saper usare tante tecniche variegate e il famoso Dominio, fondamentale in una lotta di arti malefiche.

Ora Ryomen Sukuna ha preso vita con un cosplay al femminile nel lavoro della cosplayer Nyx. In basso possiamo osservare questa foto dove la donna è seduta sul suo trono, con uno scheletro tra le mani. Cosa ne pensate di questo cosplay a tema Jujutsu Kaisen?

Un'altra fan ha deciso di mostrare un cosplay di Nobara posseduta da Sukuna, mentre Jujutsu Kaisen si conferma uno dei brand più redditizi del 2021.