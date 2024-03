Jujutsu Kaisen: un cosplay di Ryomen Sukuna nella sua forma Heian

Originariamente un essere umano, Sukuna è diventato il Re delle Maledizioni dopo aver accumulato un'enorme quantità di potere. La sua storia è avvolta nel mistero, ma Sukuna conosciuto universalmente come un'entità demoniaca invincibile. Nel presente di Jujutsu Kaisen, questo personaggio è l'antagonista principale e la minaccia più grande del mondo della Stregoneria.

Secondo la leggenda di Sukuna in Jujutsu Kaisen, questo essere spietato venne sconfitto e sigillato da un potente stregone, ma il suo potere oscuro continua a minacciare l'equilibrio del mondo dei vivi. Con la sua storia intrigante, il suo design distintivo e il suo carattere imprevedibile, il Re delle Maledizoni si è guadagnato un posto di rilievo tra gli antagonisti più iconici degli shonen. Scopriamo il personaggio nella rivisitazione del cosplayer giosskillmankind666.

In questo cosplay di Ryomen Sukuna da Jujutsu Kaisen, il personaggio è ritratto nella sua forma originale, risalente all'era Heian. Agli albori della storia, quando il protagonista Yuji Itadori mangia un feticcio del Re delle Maledizioni, quest'ultimo "ruba" di tanto in tanto il suo corpo, prendendone l'aspetto fisico. In questo caso, il viso e il busto del ragazzo vengono adornati da tatuaggi neri e gli occhi diventano rossi incandescenti, bruciando di malvagità pura. Le sue quattro braccia gli conferiscono un'aria ancora più minacciosa, mentre il suo sorriso beffardo è un segno inequivocabile del suo orgoglio.

Sukuna è sadico, arrogante e completamente privo di compassione per gli esseri umani, ma allo stesso tempo possiede un'intelligenza acuta e una sicurezza in sé stesso che lo rendono irresistibilmente carismatico. Il Re delle Maledizioni si diverte a giocare con le vite degli altri, spesso manipolando situazioni a suo vantaggio senza alcuna esitazione. Tuttavia, sotto la sua maschera di spietatezza si nascondono una profonda saggezza e una conoscenza del mondo che lo rendono ancora più pericoloso. Quest'antagonista e tanti altri personaggi arrivano finalmente su Netflix con l'acquisizione di Jujutsu Kaisen e altri otto anime del calibro di Spy x Family e Yu Yu Hakusho.

