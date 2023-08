Jujutsu Kaisen: un cosplay di Satoru Gojo al femminile, attraente e con gli occhiali

Il mondo oscuro di Jujutsu Kaisen non lascia spazio a molti momenti felici. Il protagonista Yuji Itadori si ritrova subito alle prese con una crisi senza precedenti: il nonno muore e a stretto giro deve salvare due amici di scuola dalle grinfie di alcune maledizioni, diventando il ricettacolo dell'essere più crudele e malvagio mai esistito.

Tuttavia, il ragazzo si è salvato grazie a un'incrollabile forza di volontà ma anche grazie alla presenza di un grande stregone, Satoru Gojo. Capelli bianchi, maschera alla Kakashi e atteggiamenti un po' sopra le righe, questo personaggio all'inizio ha sì incuriosito, ma soltanto più avanti è riuscito davvero a prendere le redini della situazione. Messo in disparte per far crescere gli allievi, Gojo inizia a dare il meglio di sé stesso nell'anime quando deve entrare in azione contro le maledizioni.

In poco tempo, Gojo diventa uno dei personaggi più affascinanti non soltanto di Jujutsu Kaisen, ma di tutti gli anime pubblicati di recente. Ma come sarebbe al femminile? A interpretarlo ci ha pensato Yaiza Perez, cosplayer sempre attiva su Tik Tok con svariati video dove si trasforma in personaggi di anime e manga, talvolta modificandoli leggermente per adattarli alla situazione.

Ed è ciò che fa in questo cosplay di Satoru Gojo al femminile, dove ha scelto la versione dello stregone senza maschera ma con gli occhiali e i capelli abbassati. Stavolta i capelli bianchi diventano lunghi, con le ciglia dello stesso colore e degli occhi azzurri che brillano moltissimo dietro le lenti scure. E a voi sarebbe piaciuto se Gojo fosse stato una donna così?