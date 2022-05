Jujutsu Kaisen: un cosplay di Satoru Gojo con gli occhi dell'infinito

Il mondo degli stregoni di Jujutsu Kaisen è piccolo e ristretto, principalmente guidato da alcune famiglie che si trasmettono tecniche segrete da secoli. Da queste famiglie discendono spesso i più forti, e non è un caso se stregone più potente di Jujutsu Kaisen sia proprio il membro di uno di questi clan.

Il clan Gojo ha dato i natali a Satoru, un ragazzo che è cresciuto sviluppando abilità portentose. In Jujutsu Kaisen viene approfondito più volte, in particolare con un importante flashback che rivela tutte le doti di cui è in possesso e di come ne abbia sviluppate tante altre. Sono due le abilità che però ha ereditato fin dalla nascita, un caso quasi unico: l'infinito e i sei occhi, con entrambe che gli garantiscono un potere che annichilisce qualunque nemico.

Anche per questo Satoru Gojo è uno dei personaggi più amati di Jujutsu Kaisen. In rete ci sono tanti cosplay dedicati a lui, con sia uomini che donne che hanno provato a vestirne i panni. In queste foto ci pensa Farah che mette in risalto gli occhi azzurri di Satoru Gojo in questo cosplay, vestendolo con giacca e cravatta, in modo simile a quanto visto in una delle opening dell'anime. Vi piace questa versione dello stregone più forte dell'anime?