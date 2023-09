Jujutsu Kaisen: un cosplay della splendida Shoko Ieiri, la dottoressa degli stregoni

Ci sono diversi stregoni nel mondo di Jujutsu Kaisen. Non sono molti in realtà, dato che ci sono poco più di una dozzina di studenti al momento nell'istituto di stregoni di Tokyo, e più o meno lo stesso numero in quella di Kyoto. Tuttavia, quelli che resistono oltre una certa età sono davvero forti e utili, in un modo o nell'altro.

A tenere in piedi il mondo degli stregoni c'è il potentissimo Satoru Gojo, dotato di tecniche micidiali. Un tempo, nel gruppo dei buoni, c'era anche un altro stregone, poi passato dal lato dei cattivi e divenuto il villain principale di Jujutsu Kaisen 0: si tratta del villain monacale Suguru Geto. Insieme a questi due c'era un altro studente al primo anno, loro coetanea, ovvero Shoko Ieiri.

Dall'aspetto simile a quello di Nobara Kugisaki da giovane, Shoko Ieiri è diventata una bella donna, ma soprattutto un elemento fondamentale del gruppo di stregoni al servizio dell'istituto di Tokyo e dei piani alti della stregoneria. Infatti, miracolosamente, Shoko Ieiri riesce a manipolare l'energia malefica inversa in maniera semplice e immediata. Mai allenatasi nel combattimento, è diventata così la dottoressa del gruppo, riuscendo a guarire anche ferite gravissime e impossibili anche per personaggi del calibro di Satoru Gojo.

Oggi è un personaggio quindi importante, ed ecco pertanto un cosplay di Shoko Ieiri ammaliante anche se sempre con la sigaretta a portata di mano. Con camice bianco e capelli lunghi, anche lei riesce a dare il suo contributo in Jujutsu Kaisen.