Jujutsu Kaisen: un cosplay di Suguru Geto al femminile, impossessata da Kenjaku

Con una storia intricata e un background complesso, Suguru Geto si distingue come uno degli stregoni più potenti e controversi all'interno di Jujutsu Kaisen. Precedentemente uno studente modello della Tokyo Metropolitan Jujutsu High e migliore amico di Satoru Gojo, era animato dal desiderio di proteggere i più deboli dalle maledizioni.

Geto ha passato tutta la sua vita ad allenarsi per eliminare tutte le maledizioni dal mondo, ma ha sempre nutrito un profondo disprezzo verso i non-stregoni. Quando lascia emergere questo odio, compie azioni estreme, come commettere un omicidio di massa. Decide allora di combattere per creare un mondo di soli jujutsu, abbattendo qualsiasi spirito maledetto esistente. Questo atto segna il suo declino verso il ruolo di stregone nero: Geto, infatti, viene dichiarato ricercato nel mondo degli stregoni. Diamo un'occhiata a questo personaggio così complesso nella rivisitazione originale della cosplayer ekv____.

In questo cosplay di Suguru Geto da Jujutsu Kaisen, il villain è ritratto con la sua tunica e viene visto anche impossessato dal temibile Kenjaku. Quando Geto diventa malvagio in Jujutsu Kaisen, diventa l'eterno rivale di Gojo, che resterà sempre ferito dalle sue azioni. Ciò che rende Geto ancora più formidabile la sua tecnica "Uzumaki", che gli consente di fondere l'energia degli spiriti sotto il suo controllo per emetterla come un potente colpo di energia pura.

La morte di Geto in Jujutsu Kaisen per mano di Yuta Okkotsu non segna la fine della sua influenza, poiché il suo corpo viene successivamente posseduto da Kenjaku, un antico stregone con ambizioni ancora più oscure. Quest'ultimo sottovaluta i poteri di Suguru, fin quando non realizza un dettaglio importante: con il suo Uzumaki può assorbire anche Maledizioni di Grado Speciale, diventando una minaccia assoluta.