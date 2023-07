Jujutsu Kaisen: un cosplay di Suguru Geto e Satoru Gojo identici da giovani

Jujutsu Kaisen è un manga e scritto e disegnato da Gege Akutami, trasformato poi in anime da Studio MAPPA. La serie segue la storia di Yuji Itadori, uno studente delle superiori che inghiotte un oggetto malefico appartenuto al pericoloso Ryomen Sukuna, un essere malvagio trasformatosi in maledizione.

Così, Yuji sarà costretto a entrare in questo mondo di stregoni forzatamente, facendo la conoscenza di tanti personaggi che lottano contro le maledizioni. Tra questi, c'è il professore Satoru Gojo, un personaggio estremamente potente e carismatico. È noto come lo stregone più forte ed è rispettato e temuto dai suoi colleghi a causa della tecnica particolare del clan Gojo, l'infinito, ma anche dei potenti Sei Occhi che gli consentono un utilizzo quasi perfetto della sua energia malefica.

Ed è su di lui che si concentra la seconda stagione di Jujutsu Kaisen. L'inizio ha riportato indietro nel tempo, con una saga dedicata ai tempi in cui Gojo era studente all'istituto di arti occulte di Tokyo insieme a Suguru Geto, il suo vecchio migliore amico. Suguru Geto è un ex compagno di scuola che ha scelto una strada diversa. Ma in questi episodi non è ancora un antagonista chiave nella serie, essendo questi eventi ambientati prima di Jujutsu Kaisen 0. Anche lui quindi è ancora spensierato, e lo si vede anche in questa foto.

Yusa4623 posta una foto realizzata con un cosplay di Gojo e Geto insieme, entrambi ancora studenti. Gojo indossa i suoi occhiali da sole rotondi, con la maschera sugli occhi ancora assente, mentre Geto ha un normale kimono nero a righe bianche e non l'outfit da monaco che avrebbe indossato dieci anni dopo. Un momento spensierato prima dell'atto più importante di Shibuya.