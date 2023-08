Jujutsu Kaisen: un cosplay di Suguru Geto spettacolare e monacale

Dopo aver raccontato gli eventi dei primi volumi ed essere andati a riprendere lo speciale volume 0 della serie, Studio MAPPA ha operato un cambio netto in Jujutsu Kaisen 2, la seconda stagione della serie di stregoni e maledizioni in una Tokyo contemporanea e cariche di energie negative. Infatti, è tempo di raccontare il passato.

Non c'è futuro senza passato e molto passa dagli eventi narrati nei primi cinque episodi di questa stagione che ha debuttato a luglio 2023. In attesa della saga di Shibuya, una delle più apprezzate dai fan del manga, ripercorriamo parte degli eventi di questi cinque episodi. Suguru Geto è uno dei protagonisti di Jujutsu Kaisen 2, insieme al suo amico di sempre Satoru Gojo. Tuttavia, Suguru si ritrova invischiato in una missione particolare che diventa contemporaneamente anche pericolosa, causando la morte della sua protetta, Riko Amanai.

Ciò che scaturisce da questa morte muterà pericolosamente la psiche di Geto, che inizierà a pensare a un modo per eliminare questa continua faida tra maledizioni ed esseri umani, scegliendo la via più impervia, difficile, pericolosa ed eticamente sconvolgente. E il momento in cui tutto diventa chiaro è quando Suguru Geto prende il controllo di una setta. Questo periodo di latitanza con infiltrazioni religiose è stato rappresentato perfettamente da Gaoz.

Questo cosplay di Suguru Geto diventato monaco è perfetto, sembra di vedere proprio il personaggio di Jujutsu Kaisen stagione 2. La tunica è la stessa indossata anche negli altri momenti della serie, con i capelli ormai tenuti lunghi e con una vistosa aura d'oro sulla testa che gli dà l'idea di illuminazione e di superiorità rispetto agli umani normali. Anche lui è pronto per far calare la sua visione di mondo sugli altri.