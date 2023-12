Jujutsu Kaisen: un cosplay di Sukuna al femminile mostra tutta la sua potenza

Il mondo di Jujutsu Kaisen, creato dal mangaka Gege Akutami, ha rapidamente conquistato moltissimi fan sul web. Grazie ad una trama che fonde perfettamente il comico con il macabro e l'azione, nonché a dei personaggi originali e iconici, Jujutsu Kaisen è senza dubbio una perla rara nell'industria degli anime e dei manga.

L'opera è tornata alla ribalta con la recente uscita dell'attesissima seconda stagione. Ormai, però, Jujutsu Kaisen è sempre più vicino alla conclusione: mancano solo pochi episodi al termine dell'arco narrativo dell'Incidente di Shibuya, che ci ha saputo regalare tante emozioni e momenti drammatici. Per esempio, Jujutsu Kaisen 2x20 ha visto il ritorno di un personaggio molto amato dal pubblico, che ha mandato il web in visibilio. In vista del tanto atteso finale di serie, la cosplayer esme_cos ha ricreato una rivisitazione unica e originale di uno dei protagonisti della Guerra di Shibuya.

In questo cosplay di Ryomen Sukuna di Jujutsu Kaisen, il potente spirito maledetto è stato ritratto al femminile. Un tempo, Ryomen era un antico e misterioso stregone chiamato "Re delle Maledizioni" e, nel presente della storia, si trova imprigionato in una serie di dita maledette che, se ingerite, sono in grado di donare dei poteri straordinari.

Tuttavia, sono pochi coloro che sono in grado di consumare le dita maledette. Secondo lo stregone Satoru Gojo, solo una persona su un milione potrebbe riuscire a sopportare tutta questa forza: queste rarissime figure vengono chiamate "contenitori". Uno di essi è proprio il protagonista di Jujutsu Kaisen, Yuji Itadori. Da quando ha digerito uno dei sigilli di Ryomen Sukuna, quest'ultimo ha iniziato ad albergare nel corpo di Yuji, ma i loro caratteri sono completamente agli antipodi. Infatti, mentre l'eroe è un tipo solare e vivace, il Re delle Maledizioni è un essere malvagio e arrogante, oltre che astuto e arguto.