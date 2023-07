Jujutsu Kaisen: un cosplay di Sukuna di Megan Thee Stallion, la star stupisce i fan

Ci sono cattivi nel mondo degli anime che lasciano il segno e che, nonostante le loro brevi apparizioni, riescono ad accattivarsi il pubblico. Anche Jujutsu Kaisen, il manga e anime sugli stregoni e le maledizioni ideato da Gege Akutami, ha il suo nutrito gruppo di cattivi che riescono a bucare le pagine e a farsi ricordare facilmente.

Nel corso della prima stagione di Jujutsu Kaisen, hanno fatto il loro debutto tanti cattivi: Suguru Geto, le maledizioni Mahito, Jogo e Hanami, i due fratelli maledetti Eso e Kechizu, ma ce n'è soprattutto uno che si è distinto, nonostante sia apparso per davvero poco tempo. Ryomen Sukuna è il cattivo principale di Jujutsu Kaisen, una maledizione antica che ha trovato un nuovo corpo nel protagonista Yuji Itadori.

La storia di Sukuna è avvolta nel mistero e nella leggenda. Si dice che fosse un uomo spietato, famoso per la sua brutalità e le sue abilità di combattimento straordinarie. Tuttavia, la sua fama si estende anche per la sua malvagità e il suo desiderio di distruggere tutto ciò che gli si pone davanti. Nonostante la sua natura malvagia, Sukuna è un personaggio affascinante. La sua presenza è dominante e il suo carisma è innegabile. La sua forza fisica e le sue abilità di combattimento sono fuori dal comune, rendendolo un avversario temibile per i protagonisti della storia.

Non c'è quindi da sorprendersi se ci sono molti cosplay su Ryomen Sukuna in rete, né se ci sono alcune star che provano a interpretarlo. Ed è il caso di Megan Thee Stallion, nota cantante americana che spesso si è messa in mostra sui social con abiti e interpretazioni ispirate a personaggi di anime e manga. E adesso è il turno di Jujutsu Kaisen, con Megan Thee Stallion che interpreta Sukuna in questo cosplay.

Una breve trasformazione nel video caricato su TikTok, con capelli rosa e il trucco sul volto che ricorda i simboli maledetti che spuntano sul corpo di Sukuna. E così, il personaggio ha fatto una nuova vittima.