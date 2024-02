Jujutsu Kaisen: un cosplay di Toji al femminile, potente e temibile

Toji Fushiguro è emerso come uno dei migliori villain della seconda stagione di Jujutsu Kaisen, una figura estremamente complessa ma che ha saputo affascinare il pubblico - e anche i cosplayer di tutto il mondo - con il suo difficile passato e il suo carattere difficile. Dall'aspetto muscoloso, questo stregone si è allenato per tutta la vita per ottenere i suoi poteri.

Nato come Toji Zenin in una delle famiglie di stregoni più potenti al mondo, sin dalla nascita è legato ad un giogo divino che lo rende privo di energia maledetta. Si trova intrappolato in un mondo di emarginazione e maltrattamenti inflitti dalla sua stessa famiglia, alimentando in lui un profondo odio per il clan Zenin e per l'intera comunità degli stregoni. Questo disprezzo lo spinge a diventare un assassino spietato. Ma se fosse stato una donna, come sarebbe? In calce alla notizia è disponibile una rivisitazione originale della cosplayer saiwestwood.

In questo cosplay di Toji Fushiguro da Jujutsu Kaisen, il personaggio viene immaginato con le sue caratteristiche peculiari, ma qui è una donna forzuta e temibile. Nonostante la sua spietatezza, l'incontro con una donna cambia completamente la prospettiva di vita di Toji. Il personaggio, infatti decide di abbandonare il clan che gli ha causato dolore per prendere il cognome della sua futura moglie, "Fushiguro".

È così che nasce il piccolo Megumi Fushiguro di Jujutsu Kaisen, ma l'improvvisa e misteriosa morte della donna porta Toji a tornare ad essere l'assassino spietato di un tempo. Sotto la sua figura stratificata, tuttavia, c'è un padre a suo modo sensibile e preoccupato per il futuro di suo figlio. I motivi del successo di Toji in Jujutsu Kaisen sono molteplici, culminato soprattutto con il debutto della seconda stagione dell'anime, realizzato dal talentuoso Studio MAPPA.