Jujutsu Kaisen: un cosplay di Yuji Itadori al femminile, forte e temibile

Mentre la seconda stagione di Jujutsu Kaisen è ormai terminata da mesi, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori degli spettatori (vista la tragicità dell'ultimo arco narrativo), il manga, nato dalla mente del talentuoso Gege Akutami, procede senza intoppi ed è sempre più vicino al suo capitolo finale.

Secondo le previsioni dell'autore, Jujutsu Kaisen finirà nel 2024 nel caso non dovessero esserci problemi. Intanto, l'arco narrativo finale si sta concentrando come non mai sul protagonista della storia, il giovane stregone Yuji Itadori. Yuji dovrà raccogliere tutte le forze che possiede in corpo per combattere le minacce più grandi dell'umanità: riuscirà a vincere? In attesa di scoprirlo attraverso l'epilogo della serie, possiamo osservare la rivisitazione originale del personaggio della cosplayer alice_dias_c.

In questo cosplay di Yuji Itadori di Jujutsu Kaisen, il protagonista è immaginato al femminile. Nonostante la perdita precoce dei genitori che non ha mai conosciuto, è cresciuto come un ragazzo solare ed estroverso, con una particolare passione verso l'occulto e un'incredibile forza fisica, estremamente superiore a quella degli esseri umani.

Il suo unico punto di riferimento familiare è stato il nonno, il quale, sul letto di morte, decide di condividere con lui la vera identità dei suoi genitori, un segreto custodito gelosamente per tanto tempo. Tuttavia, in un gesto di incredibile forza interiore, Yuji decide di lasciare che questo mistero rimanga irrisolto, desiderando di scoprirlo da sé. L'identità del padre e della madre del ragazzo è una delle più grandi incognite di Jujutsu Kaisen, che attende solo di essere svelata.