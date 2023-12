Jujutsu Kaisen: un cosplay di Yuki Tsukumo fedelissimo all'originale!

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen ci ha donato moltissimi momenti indimenticabili, tante emozioni e persino qualche lacrima, ma anche questo viaggio è quasi giunto al termine. L'arco narrativo dell'Incidente di Shibuya è stato devastante sotto ogni punto di vista e Yuji Itadori ha dovuto trovare nuovi alleati per abbattere Kenjaku.

Uno dei punti di forza di Jujutsu Kaisen è proprio la sua ricca galleria di personaggi innovativi, ognuno con una personalità distintiva e uno sviluppo significativo nel corso della trama: dai protagonisti carismatici come Yuji Itadori e Megumi Fushiguro ai villain complessi come Sukuna e Mahito, nessuno viene messo mai in secondo piano. Fra questi, spicca anche un nuovo personaggio, che vediamo rappresentato dalla cosplayer buffmiffy.

In questo cosplay di Yuki Tsukumo di Jujutsu Kaisen, la donna viene rappresentata fedelmente rispetto a come siamo abituati a vederla nella serie anime. Le sue abilità e la sua tecnica maledetta "Furia delle Stelle" non solo la rendono un avversario formidabile per maledizioni e villain, ma anche una dei quattro Stregoni di Livello Speciale in Jujutsu Kaisen, titolo che solo Satoru Gojo, Suguru Geto e Yuta Okkotsu.

Oltre alla sua innata potenza, Yuki si erge come una guida nel mondo degli stregoni. Il suo allievo Aoi Todo, stregone del terzo anno della Kyoto Metropolitan Jujutsu High, è stato plasmato sotto la sua ala protettrice. Yuki è una strega eccentrica e folle, ma anche pronta a tutto per salvare il mondo dalla minaccia delle maledizioni.