Jujutsu Kaisen: Un cosplayer ricrea alla perfezione Yuji e Sukuna

Sta per fare il suo debutto il nuovo arco narrativo di Jujutsu Kaisen: in attesa di vedere le prossime puntate inedite, vi segnaliamo questo cosplay dedicato al protagonista dell'opera scritta e disegnata da Gege Akutami.

L'anime su cui è al lavoro lo studio Mappa ha riscosso un notevole successo, diventando in poco tempo uno dei titoli più visti degli ultimi mesi. Come sapete, l'opera ci racconta la storia di Yuji Itadori, un giovane ragazzo costretto a convivere con Sukuma, uno dei demoni più potenti mai affrontati dagli stregoni dell'Istituto di Arti Occulte di Tokyo. Sarà qui che Yuji farà la conoscenza con gli altri protagonisti dell'opera, imparando anche le tecniche con cui potrà affrontare gli altri demoni che sono presenti sulla Terra.

In calce alla notizia trovate il post di Instagram condiviso da @yuuji1127, in cui sono presenti varie foto che ritraggono il cosplayer nei panni del protagonista e di Sukuma. Le immagini sono state accolte con entusiasmo dagli appassionati del manga di Gege Akutami: il post ha infatti ricevuto oltre 42 mila Mi Piace e più di 100 commenti.

La prima stagione dell'anime è presente nel catalogo italiano di Crunchyroll, in attesa di scoprire come continueranno le avventure di Yuji e gli altri, vi segnaliamo questo easter egg presente in Jujutsu Kaisen.