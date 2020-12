Jujutsu Kaisen cresce ancora, Shueisha festeggia mostrando la splendida cover del Vol. 14

Shueisha, editore di Weekly Shonen Jump, ha riportato che il manga di Gege Akutami Jujutsu Kaisen ha superato quota 15 milioni di copie stampate, segnando una crescita con pochissimi precedenti nella storia recente dei manga. Per festeggiare il traguardo, la casa editrice ha mostrato in anteprima la meravigliosa Cover del Volume 14, in uscita a gennaio 2021.

Secondo gli ultimi report, le vendite di Jujutsu Kaisen starebbero crescendo a ritmi incredibili, sia per merito dell'anime di MAPPA che per la poca concorrenza nel settore dark fantasy, dove negli ultimi anni hanno riscosso successo solo una manciata di opere tra cui L'Attacco dei Giganti di Hajime Isayama e Chainsaw Man di Tatuski Fujimoto.

Jujutsu Kaisen contava 10 milioni di copie stampate lo scorso ottobre, e 12 milioni a fine novembre. Il fatto che il manga abbia già aggiunto altri tre milioni al totale lascia ben sperare per ciò che vedremo nel corso del 2021, visto che l'anime non ha ancora compiuto il giro di boa.

In tutti i casi, in calce potete dare un'occhiata alla meravigliosa copertina del Volume 14, più tetra che mai con un terrificante Sakuna in primo piano. È la prima volta in più di due anni che il demone è il protagonista di una Cover.

Il Volume debutterà in Giappone il prossimo 4 gennaio e includerà i capitoli dal 116 al 124 compresi, in cui è raccontato il prosieguo dell'arco narrativo più lungo in assoluto, quello dell'incidente di Shibuya. In Italia Panini Comics deve ancora pubblicare il Volume 6, quindi prima di mettere mani sul numero in questione dovremo attendere il 2022 inoltrato.